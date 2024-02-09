95047

MOTOCICLI 125 IN AUTOSTRADA E TANGENZIALE, ORA SI PUÒ

Sì agli scooter 125 in tangenziale e autostrada. "Grazie all'approvazione di un emendamento della Lega al Codice della Strada i motocicli 125 cc (dai 120) potranno circolare anche su autostrade e tang...

A cura di Redazione Redazione
09 febbraio 2024 18:03
Sì agli scooter 125 in tangenziale e autostrada. "Grazie all'approvazione di un emendamento della Lega al Codice della Strada i motocicli 125 cc (dai 120) potranno circolare anche su autostrade e tangenziali, purché guidati da un maggiorenne.

Un intervento di buonsenso atteso da anni, che allinea il nostro Paese al resto dell'Europa e che, a parità di prestazioni, semplifica la vita a famiglie e utenti delle due ruote.

Ora avanti tutta con l'approvazione finale in Parlamento per sanare un'anomalia tutta italiana".

Così i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti (capogruppo), Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti (primo firmatario dell’emendamento) ed Erik Pretto.

