MOTOCICLI 125 IN AUTOSTRADA E TANGENZIALE, ORA SI PUÒ
Sì agli scooter 125 in tangenziale e autostrada. "Grazie all'approvazione di un emendamento della Lega al Codice della Strada i motocicli 125 cc (dai 120) potranno circolare anche su autostrade e tang...
Sì agli scooter 125 in tangenziale e autostrada. "Grazie all'approvazione di un emendamento della Lega al Codice della Strada i motocicli 125 cc (dai 120) potranno circolare anche su autostrade e tangenziali, purché guidati da un maggiorenne.
Un intervento di buonsenso atteso da anni, che allinea il nostro Paese al resto dell'Europa e che, a parità di prestazioni, semplifica la vita a famiglie e utenti delle due ruote.
Ora avanti tutta con l'approvazione finale in Parlamento per sanare un'anomalia tutta italiana".
Così i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti (capogruppo), Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti (primo firmatario dell’emendamento) ed Erik Pretto.