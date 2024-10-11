MOTOCICLISTA 26ENNE MUORE IN UN TRAGICO INCIDENTE A CATANIA: INUTILI I TENTATIVI DI RIANIMAZIONE

Un motociclista di 26 anni F.D.P. residente a Misterbianco è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione di Catania.Secondo una prima ricostruzione, la moto avrebbe...

I prima ad arrivare sul posto sono stati agenti della squadra Volanti che, in attesa dell'arrivo di personale del 118, hanno tentato di rianimare il motociclista, ma, purtroppo, il 26enne è deceduto.