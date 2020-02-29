MOTOCICLISTA MISTERBIANCHESE CADE IN UN BURRONE, SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

E’ stato soccorso un motociclista, M.A.R. un 29enne residente a Misterbianco, caduto accidentalmente in un burrone.L’elicottero Drago 68 proveniente dal Reparto Volo VVF di Catania è stato allertato d...

E’ stato soccorso un motociclista, M.A.R. un 29enne residente a Misterbianco, caduto accidentalmente in un burrone.

L’elicottero Drago 68 proveniente dal Reparto Volo VVF di Catania è stato allertato dal Comando provinciale di Messina intorno alle ore 13.30, a supporto della squadra di terra del distaccamento di Moio Alcantara.

Le operazioni di soccorso sono state rese difficili dalle non perfette condizioni meteo.

Motociclista Novara di SiciliaIl personale elisoccorritore ha raggiunto l’infortunato, provvedendo a immobilizzarlo e imbarellarlo, operazione, questa, di routine quando si soccorre un plurinfotunato.

Il motociclista successivamente è stato portato a bordo dell’elicottero con l’ausilio del verricello e condotto presso il Policlinico di Messina e affidato alle cure dei sanitari del 118.