MOTORI. OTTIMO SECONDO POSTO PER IL PATERNESE FICHERA AL 57ESIMO TROFEO "LUIGI FAGIOLI"
A cura di Redazione
29 agosto 2022 18:13
Ottimo secondo posto di categoria per il Paternese Antonio Fichera, a bordo della sua Peugeot 106 nel 57esimo trofeo Luigi Fagioli che si è svolto a Gubbio nel fine settimana appena concluso valevole per la decima tappa del campionato Italiano.
Fichera ha continuato il suo processo di affiatamento con il proprio bolide ed è giunto al secondo posto, superato solamente dal pilota Giovanni Regis, terzo posto per il sardo Giovanni Coghe su Citroen Saxo Vts.