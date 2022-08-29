95047

MOTORI. OTTIMO SECONDO POSTO PER IL PATERNESE FICHERA AL 57ESIMO TROFEO "LUIGI FAGIOLI"

Ottimo secondo posto di categoria per il Paternese Antonio Fichera, a bordo della sua Peugeot 106 nel 57esimo trofeo Luigi Fagioli che si è svolto  a Gubbio nel fine settimana appena concluso valevole...

29 agosto 2022 18:13
Sport
Ottimo secondo posto di categoria per il Paternese Antonio Fichera, a bordo della sua Peugeot 106 nel 57esimo trofeo Luigi Fagioli che si è svolto  a Gubbio nel fine settimana appena concluso valevole per la decima tappa del campionato Italiano.

Fichera ha continuato il suo processo di affiatamento con il proprio bolide ed è giunto al secondo posto, superato solamente dal pilota Giovanni Regis, terzo posto per il sardo Giovanni Coghe su Citroen Saxo Vts.

 

 

