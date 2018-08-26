MOTTA CAMASTRA (ME): SCONTRO FRA AUTO SULLA STATALE, MORTE DUE FRATELLI

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nel Messinese, sulla statale 185 "di Sella Mandrazzi", in localita' San Cataldo, nel comune diMotta Camas...

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nel Messinese, sulla statale 185 "di Sella Mandrazzi", in localita' San Cataldo, nel comune di

Motta Camastra.

Le vittime, originarie di Francavilla, comune vicino al luogo dell'incidente, sono Luciano Siracusa, 28 anni, e il fratello Francesco di 17. I due erano su un'Alfa 147, con altre due persone rimaste ferite, che si è scontrata con una Peugeot 307. I quattro si stavano dirigendo verso valle. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Francavilla e di Taormina.

Il punto dell'incidente è vicino al comune di Malvagna.

Nel tratto stradale, rimasto chiuso il tempo necessario per consentire l'intervento dei soccorritori, è stato istituito il senso unico alternato della circolazione.