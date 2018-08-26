MOTTA CAMASTRA (ME): SCONTRO FRA AUTO SULLA STATALE, MORTE DUE PERSONE

Grave incidente stradale in provincia di Messina:

Anas rende noto che sulla SS185 “di Sella Mandrazzi” è stato istituito il senso unico alternato della circolazione in seguito a un incidente in località San Cataldo (km 56,300), nel comune di Motta Camastra, in provincia di Messina. Due persone sono morte e altre 2 sono rimaste ferite.

Il tratto è rimasto chiuso per alcuni minuti per consentire l’intervento dei soccorsi. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

IN AGGIORNAMENTO