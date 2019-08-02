MOTTA S.ANASTASIA: AUTO SI RIBALTA, ILLESA LA CONDUCENTE
Incidente, questo pomeriggio intorno alle ore 18.30 a Sant'Anastasia lungo la strada Policara, la via che collega il comune mottese a Sigonella.
Una donna americana era alla guida di una Hyundai che per cause ancora in corso di accertamento si è schiantata contro un muro per poi ribaltarsi su se stessa.
Per fortuna al momento dell incidente non sopraggiungeva nessun altro mezzo, evitando il peggio.
Sul posto i soccorsi, la polizia municipale di Motta i vigili del fuoco di Catania e in via precauzionale un ambulanza del 118.
Per fortuna per la donna solo tanto spavento.