MOTTA S.ANASTASIA: RITROVATA UNA PISTOLA IN UN CASOLARE ABBANDONATO

MOTTA ANASTASIA: , pistola, carabinieri

Alle prime luci dell’alba i Carabinieri dello Squadrone Carabinieri Cacciatori “Sicilia”, nel corso di una battuta effettuata nelle campagne di Motta Sant’Anastasia, mirato alla ricerca di latitanti ed armi, hanno rinvenuto all’interno di un casolare abbandonato, una pistola semiautomatica, marca Kimarm senza matricola, modificata e resa idonea ad offendere, completa di caricatore.

L’arma, in buono stato di conservazione è stata sottoposta a sequestro e nei prossimi giorni sarà inviata agli specialisti del R.I.S. di Messina per i previsti esami tecnico balistici che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregresse azioni criminose.