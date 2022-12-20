MOTTA SANT ANASTASIA: SCONTRO TRA AUTO E FURGONE. UNA PRENDE FUOCO.

Grave incidente stradale nella mattina di oggi, 20 Dicembre 2022, per fortuna senza brutte conseguenze per le persone.E’ accaduto intorno alle 06.30 lungo la strada Policara, la via che collega il com...

Grave incidente stradale nella mattina di oggi, 20 Dicembre 2022, per fortuna senza brutte conseguenze per le persone.

E’ accaduto intorno alle 06.30 lungo la strada Policara, la via che collega il comune m

Mottese a Sigonella.

Per cause in via d'accertamento da parte delle Autorità competenti, un autovettura ed un furgone si sono scontrati.

Un sinistro che ha fatto vivere attimi di paura, perchè una delle due auto, ha preso fuoco.

E’ scattato subito l’allarme, e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Paternò che nel giro di pochi istanti hanno spento le fiamme. L'auto però a causa del rogo è andata completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti oltre i Vigili del Fuoco, un ambulanza del 118 e le Forze dell'ordine per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

Nel tratto interessato dal sinistro il traffico ha subito rallentamenti per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale.