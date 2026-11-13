Motta Sant’Anastasia, 53enne investita dal mezzo dei rifiuti: è grave al Cannizzaro

La donna è stata intubata e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. L'incidente questa mattina in viale delle Regioni. Accertamenti sulla dinamica.

MOTTA SANT’ANASTASIA – Restano gravi, secondo le ultime informazioni disponibili, le condizioni della donna di 53 anni investita questa mattina, venerdì 13 novembre, da un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti in viale delle Regioni, nel centro abitato di Motta Sant’Anastasia.

La donna, che secondo le ricostruzioni stava percorrendo la strada a piedi, è stata travolta dal mezzo per cause ancora da chiarire, riportando gravi traumi.

Immediato l'intervento del personale sanitario del 118. Vista la gravità delle condizioni, è stato richiesto l'elisoccorso, atterrato in un terreno nelle vicinanze del luogo dell'investimento.

La 53enne è stata intubata e trasferita in codice rosso al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata affidata alle cure dei medici.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto.

La dinamica esatta dell'investimento resta da chiarire. In serata non sono ancora disponibili ulteriori informazioni confermate sull'evoluzione delle condizioni della donna.

Seguiranno aggiornamenti.