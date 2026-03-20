Motta Sant’Anastasia, auto contro muro in strada Policara: ferito militare americano

Incidente nella mattinata di oggi, 20 marzo 2026, a Motta Sant’Anastasia, lungo strada Policara, all’incrocio con via delle Zagare.

Secondo le prime informazioni, una Hyundai è finita violentemente contro un muro.

Le immagini mostrano l’auto con la parte anteriore completamente distrutta, segno di un impatto particolarmente violento. Nella zona sono visibili anche i segni dello schianto, con un palo danneggiato.

Alla guida del veicolo ci sarebbe un militare americano, rimasto ferito. Non sono ancora note le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi insieme alle forze dell’ordine: presenti la polizia americana e i vigili urbani di Motta Sant’Anastasia, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni.

Al momento restano da chiarire le cause dell’incidente, ma saranno gli accertamenti a ricostruire l’esatta dinamica.

Disagi alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.

Seguiranno aggiornamenti.