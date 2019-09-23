MOTTA SANT'ANASTASIA: AUTO CONTRO MURO, UN FERITO
Incidente autonomo nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.30 in territorio di Motta Sant'Anastasia.Un ragazzo alla guida di una Fiat 600, per cause sconosciute, ha perso il controllo andando a...
Incidente autonomo nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.30 in territorio di Motta Sant'Anastasia.
Un ragazzo alla guida di una Fiat 600, per cause sconosciute, ha perso il controllo andando a sbattere contro un muro. Il sinistro si è verificato lungo la Strada Provinciale 13 non distante dal Cimitero di Motta Sant'Anastasia.
Sul posto un ambulanza del 118 con i medici che hanno provveduto a soccorrere il malcapitato per poi trasportarlo in ospedale per ulteriori accertamenti.
Per i rilievi e gestire la viabilità sul posto i Carabinieri e la Polizia Municipale di Motta Sant'Anastasia.
Ancora tutta da chiarire la dinamica del sinistro.
Lunghe file si sono registrate
IN AGGIORNAMENTO