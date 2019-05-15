MOTTA SANT'ANASTASIA: AUTO NELLA SCARPATA, FERITO IL CONDUCENTE

Un grave incidente si è verificato questa mattina, intorno alle ore 6 sulla Provinciale 13, in territorio di Motta Sant'Anastasia.Un autovettura, per cause in via d'accertamento, ha perso il controllo...

Un autovettura, per cause in via d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo sotto a una scarpata, non sarebbero coinvolti altre vetture

Per fortuna, il bilancio finale è l’auto capovolta, con le ruote in aria, e l'uomo, un cittadino Americano ferito, miracolosamente, in modo non grave.

Immediato l'allarme e sul posto si sono subito portati i soccorsi, ambulanza , vigili del fuoco di Paternò e i carabinieri di Paternò per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

I pompieri e le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area, mentre il personale medico ha prestato le cure al ferito.

I sanitari hanno stabilizzato l'uomo che è stato trasportato all'ospedale per accertamenti e approfondimenti.