MOTTA SANT'ANASTASIA. AUTO PARCHEGGIATA PRENDE FUOCO, VVF EVITANO IL PEGGIO

Minuti di apprensione nel pomeriggio di oggi, 02 Giugno 2022 in Via Carlo Gemmellaro a Motta Sant'Anastasia dove un’automobile parcheggiata è stata distrutta da un incendio.

Improvvisamente l’auto ha preso fuoco, e in breve tempo le fiamme hanno avvolto la carrozzeria.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che idranti alla mano hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell'area, evitando la propagazione delle fiamme ad altre autovetture in sosta nelle vicinanze.

Dall'accertamento effettuato da parte dei pompieri, sembra che l’incendio sia stato provocato da cause accidentali.