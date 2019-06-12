95047

MOTTA SANT'ANASTASIA: AUTO PRENDE FUOCO MENTRE E' IN MARCIA

12 giugno 2019 12:05
Dintorni
Una Fiat 500 ha preso fuoco stamani, intorno alle ore 10,30 a Motta S.Anastasia.

Secondo la ricostruzione dei fatti il conducente del mezzo si è accorto, mentre procedeva in via Eraclito, del fumo che usciva dal vano motore.

Così si è fermato ed è sceso, allertando i soccorsi.

Le fiamme hanno interessato la parte posteriore dell’autovettura.

Illeso il conducente

A domare il fuoco gli uomini del 115 del distaccamento di Catania. Il tempestivo lavoro dei pompieri ha evitato danni maggiori.

