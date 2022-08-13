MOTTA SANT'ANASTASIA. AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN MURO, FERITO CONDUCENTE

Grave incidentale questa mattina, 13 Agosto 2022 lungo la SP 13, la strada che collega il paese di Motta Sant’Anastasia allo svincolo della ss121 in territorio di motta.Dove un’automobile (MAZDA 6) co...

Dove un’automobile (MAZDA 6) con alla guida un cittadino americano per cause al vaglio da parte dell'autorità ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il muro che costeggia la strada,

L'auto ha terminato la sua corsa fuori controllo in uno spiazzo che scorre lungo la carreggiata ingresso di varie attività commerciali, nel violento impatti sono esplosi gli airbag del veicolo e si è staccata una gomma anteriore del mezzo.

Il ferito è stato soccorso dall'ambulanza e trasportato all'Ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Completamente distrutta l'auto.