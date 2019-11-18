MOTTA SANT’ANASTASIA, AVEVANO GIÀ RUBATO 500 CHILI DI ARANCE: DUE CATANESI IN MANETTE
I Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato i catanesi Giovanni TRIFILETTI e Gaetano VASTA, rispettivamente di 37 anni il primo e 23 il secondo, nella flagranza del reato di furto aggravato.
Con l’approssimarsi della maturazione dei frutti, invero, ricomincia purtroppo anche la stagione dei furti dei prodotti agrumicoli nella campagne e pertanto, in ottemperanza delle disposizioni prefettizie impartite in ambito provinciale, i Carabinieri hanno attivato uno specifico piano di controllo del territorio.
Nella notte di domenica scorsa infatti i militari, transitando per le campagne lungo la SS. 192, avevano notato a distanza una luce che, stante l’ora, mal si confaceva con il contesto rurale della zona.
Avvicinatisi a luci spente all’interno di un agrumeto i militari sorprendevano due uomini tra i filari delle piante mentre, con l’ausilio di una lampada, stavano depredando gli alberi di una proprietà privata.
Immediatamente bloccati, i carabinieri verificavano che i due avevano già caricato su una Lancia Y ben 500 kg di arance dei quali, manco a dirlo, non sapevano dare spiegazione e, ragion per la quale, provvedevano ad ammanettarli.
Gli arrestati sono stai posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.