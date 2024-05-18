MOTTA SANT’ANASTASIA, CAMION IN FIAMME SULLA STRADA STATALE 192

Un incendio ha coinvolto un mezzo pesante adibito al trasporto di terra, poco dopo le 15,00 di oggi sulla SS 192 al Km 172+ 600, sul territorio di Motta Sant'Anastasia (CT).I Vigili del Fuoco del Dist...

Un incendio ha coinvolto un mezzo pesante adibito al trasporto di terra, poco dopo le 15,00 di oggi sulla SS 192 al Km 172+ 600, sul territorio di Motta Sant'Anastasia (CT).

I Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania e un'autobotte di rincalzo inviata dalla Sede Centrale del Comando Provinciale, sono intervenuti per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dei luoghi.

Sul posto, per i rilievi di competenza, militari dell'Arma dei Carabinieri di Paternò.