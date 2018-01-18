MOTTA SANT'ANASTASIA: Condannato per droga, arrestato 24 enne

I Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato il 24enne Ivan CURIA del posto, già ai domiciliari con braccialetto elettronico, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.

Il giovane è stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione poiché ritenuto colpevole di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, reato commesso a Misterbianco il 7 maggio del 2017.L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.