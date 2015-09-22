Motta Sant'Anastasia, è scomparso il gestore di una discoteca

Di Jonathan Pasqualino, 31 anni, non si hanno più notizie da giorni

95047.it Indagini dei carabinieri a tutto campo a Motta Sant'Anastasia dopo la scomparsa del gestore della discoteca "American mocambo", Jonathan Pasqualino, di 31 anni, del quale non si hanno più notizie da lunedì scorso. Il giovane sarebbe stato visto l'ultima volta in paese intorno alle 22 di domenica 13 settembre alla guida di un ciclomotore Honda Sh 300 bianco. A denunciare la sua scomparsa è stata la madre. I militari indagano sia sulla gestione del locale sia sulla vita privata del giovane.