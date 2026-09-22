Motta Sant’Anastasia, evade dai domiciliari: 19enne denunciato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò hanno denunciato un 19enne catanese, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ritenuto responsabile del reato di evasione, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è scattato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dall’Arma etnea per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Durante uno dei controlli, una pattuglia ha effettuato una verifica anche presso l’abitazione del 19enne, constatando però che il giovane non si trovava in casa.

I militari hanno quindi contattato la Centrale Operativa per effettuare gli opportuni accertamenti attraverso le banche dati delle Forze dell’Ordine. Dalle verifiche è emerso che il ragazzo non aveva ottenuto alcuna autorizzazione per allontanarsi dall’abitazione in quel momento.

Sono state così immediatamente avviate le ricerche del giovane, che poco dopo è stato rintracciato dai Carabinieri in una viuzza nelle vicinanze della propria abitazione.

Sulla base degli indizi raccolti, che dovranno essere verificati in sede giurisdizionale, il 19enne è stato denunciato per evasione e ricondotto agli arresti domiciliari, in attesa delle ulteriori determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.