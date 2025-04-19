MOTTA SANT'ANASTASIA. FERMATO SENZA TARGA E CONTROMANO, VA IN ESCANDESCENZE: FERITI CARABINIERI E AGENTE MUNICIPALE

Nell’ambito dei quotidiani servizi di pattugliamento svolti sul territorio per garantire sicurezza, legalità e rispetto delle norme del codice della strada, una pattuglia della Stazione Carabinieri di...

Nell’ambito dei quotidiani servizi di pattugliamento svolti sul territorio per garantire sicurezza, legalità e rispetto delle norme del codice della strada, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Motta Sant’Anastasia ha arrestato per lesioni, resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, un 19enne del posto, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

I Carabinieri stavano effettuando dei controlli nella centrale Piazza Duca D’Aosta, quando hanno scorto un motociclo privo di targa e completamente coperto di fango che, imboccata contromano via Acqua Nuova, ha poi raggiunto la piazza. Ovviamente la pattuglia ha deciso di fermare il conducente che, però, sin da subito, ha manifestato un comportamento agitato e insofferente al controllo.

Nonostante i tentativi dei Carabinieri di procedere con calma all’identificazione e alla contestazione delle violazioni al codice della strada, il giovane ha iniziato a proferire frasi gravemente offensive e minacciose nei confronti dell’equipaggio.

Nonostante tutto, i militari hanno proceduto a contestargli le infrazioni che aveva commesso ma, all’atto della notifica delle sanzioni previste, il 19enne ha dato in escandescenze spintonando e opponendo resistenza attiva all’intervento del collega che cercava di contenerlo e metterlo in sicurezza.

I Carabinieri comunque, sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza, coadiuvati anche da un agente della Polizia Municipale fuori servizio che, in transito nella zona, ha voluto fornire il suo aiuto in quelle fasi concitate.

Nel corso delle operazioni di contenimento, anche l’agente della Polizia Municipale è rimasto coinvolto, cadendo a terra dopo essere stato colpito e riportando un trauma cranico e una possibile torsione cervicale. I Carabinieri intervenuti hanno riportato alcune lesioni, successivamente refertate presso l’Ospedale San Marco con una prognosi di cinque giorni.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 19enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.