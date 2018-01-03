MOTTA SANT'ANASTASIA: Focolaio di salmonella in un allevamento di galline, in diecimila da abbattere

MOTTA SANT'ANASTASIA: Focolaio di salmonell

Nei controlli effettuati nell’azienda, che si occupa di allevamento di galline ovaiole, è stato rilevatoil batterio della «Salmonella Enteritidis».

Dopo gli esiti delle analisi, effettuati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, il sindaco di Motta Sant’Anastasia, Anastasio Carrà, ha firmato un’ordinanza con cui ha disposto il divieto di «movimentazione in entrata e in uscita di galline dal capannone- si legge nell'ordinanza- in cui sono presenti 10635 capi risultati positivi per Salmonella Enteritidis».

Alla rappresentante legale dell’azienda il sindaco ha notificato anche che le galline dovranno essere abbattute entro 15 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza.