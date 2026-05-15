Motta Sant’Anastasia, il centro ippico Vasadonna conquista l’Italia: weekend di vittorie e successi

Weekend da incorniciare per il centro ippico Vasadonna di Motta Sant’Anastasia, protagonista di importanti risultati in diverse discipline equestri tra Sicilia, Toscana e persino Polonia. Un fine settimana ricco di soddisfazioni che conferma ancora una volta la crescita e il valore del team etneo.

Nella disciplina dell’endurance è arrivato uno dei risultati più prestigiosi: Antonio Ragusa ha conquistato il primo posto nella tappa nazionale Maasaf di Montalcino, in provincia di Siena, nella categoria CEN/BR 90 chilometri, in sella al suo Purosangue Orientale “Rochy”.

Ottima prova anche per Catalano Daniele che, insieme al suo PSO “Paihr”, ha ottenuto il quinto posto nella categoria debuttanti 30 chilometri durante la competizione disputata a Troina.

Grande entusiasmo anche nel salto ostacoli, dove a brillare sono stati i piccoli cavalieri del centro ippico Vasadonna. In sella alle pony “Tempesta” e “Marea di Vasadonna”, i giovani atleti hanno conquistato rispettivamente primo e secondo posto in entrambe le giornate di gara, regalando emozioni e applausi.

Da segnalare anche l’ennesima prestazione convincente di Carson insieme al suo “I’m Narciso”, capaci di chiudere ancora una volta il percorso con un netto e un ottimo tempo.

E mentre parte del team era impegnata nelle competizioni, altre tre tesserate del centro ippico di Motta Sant’Anastasia hanno vissuto una straordinaria esperienza internazionale partecipando a un suggestivo trekking a cavallo tra i prati della Polonia.

Per il centro ippico Vasadonna continua dunque un periodo ricco di soddisfazioni sportive, confermando il nome di Motta Sant’Anastasia tra le realtà equestri più attive e competitive del territorio.