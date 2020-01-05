MOTTA SANT'ANASTASIA: INCENDIO IN UN’ABITAZIONE, TANTA PAURA NESSUN FERITO

FLASHMomenti di paura, ma nessuna conseguenza per le persone a causa di un incendio che, questa sera intorno alle ore 00.00 ha interessato un appartamento in uno stabile in via Alcide de Gasperi a Mo...

FLASH

Momenti di paura, ma nessuna conseguenza per le persone a causa di un incendio che, questa sera intorno alle ore 00.00 ha interessato un appartamento in uno stabile in via Alcide de Gasperi a Motta Sant'Anastasia

Le fiamme, scoppiate per cause in via d'accertamento sono state domate da una squadra di Vigili del Fuoco del proveniente dal distaccamento Sud con l'ausilio di un autoscala

A dare l'allarme sono stati gli stessi occupanti dell'appartamento che accortosi di quanto stava accadendo si sono subito allontanati uscendo in strada.

L'intervento dei vigili ha evitato che le fiamme si propagassero anche agli altri ambienti dell'abitazione e scongiurato il verificarsi di ulteriori danni alla struttura.

FOTO FACEBOOK