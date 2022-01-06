MOTTA SANT'ANASTASIA, INCENDIO NELLA NOTTE: A FUOCO DUE AUTO PARCHEGGIATE A 50 METRI DI DISTANZA UNA DALL’ALTRA

Auto in fiamme, nella notte, a Motta Sant'Anastasia. Intorno alle 4:30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti nella centralissima Via Vittorio Emanuele per l’incendio di d...

Auto in fiamme, nella notte, a Motta Sant'Anastasia. Intorno alle 4:30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti nella centralissima Via Vittorio Emanuele per l’incendio di due autovetture.

Interessate dalle fiamme sono state una Fiat Panda e una Citroen C1 che erano parcheggiate a distanza di 50 metri l'una dall'altra che sono andate completamente distrutte, le fiamme oltre ad annerire le facciate delle abitazioni hanno danneggiato la condotta del gas.

Da accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, al termine delle operazioni di spegnimento, non si esclude la matrice dolosa dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti gli operai della ditta del gas che hanno proceduto a riparare i danni ed i Carabinieri che indagano sulle cause dell’incendio.