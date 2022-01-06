95047

MOTTA SANT'ANASTASIA, INCENDIO NELLA NOTTE: A FUOCO DUE AUTO PARCHEGGIATE A 50 METRI DI DISTANZA UNA DALL’ALTRA

Auto in fiamme, nella notte, a Motta Sant'Anastasia. Intorno alle 4:30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò  sono intervenuti nella centralissima Via Vittorio Emanuele  per l’incendio di d...

A cura di Redazione Redazione
06 gennaio 2022 11:38
MOTTA SANT'ANASTASIA, INCENDIO NELLA NOTTE: A FUOCO DUE AUTO PARCHEGGIATE A 50 METRI DI DISTANZA UNA DALL’ALTRA -
News
Condividi

Auto in fiamme, nella notte, a Motta Sant'Anastasia. Intorno alle 4:30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò  sono intervenuti nella centralissima Via Vittorio Emanuele  per l’incendio di due autovetture.

Interessate dalle fiamme sono state una Fiat Panda e una Citroen C1 che erano parcheggiate a distanza di 50 metri l'una dall'altra che sono andate completamente distrutte, le fiamme  oltre ad annerire le facciate delle abitazioni hanno danneggiato la condotta del gas.

Da accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, al termine delle operazioni di spegnimento, non si esclude la matrice dolosa dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti gli operai della ditta del gas che hanno proceduto a riparare i danni ed i Carabinieri  che indagano sulle cause dell’incendio.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047