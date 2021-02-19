MOTTA SANT'ANASTASIA, INCIDENTE AUTONOMO NELLA NOTTE, AUTO SI RIBALTA E ABBATTE UN PALO DELLA LUCE, UN FERITO

Incidente autonomo, questa notte a Sant’Anastasia lungo la strada Policara, la via che collega il comune mottese a Sigonella.Una donna di cittadinanza Americana alla guida dell’auto, per cause in fase...

Incidente autonomo, questa notte a Sant’Anastasia lungo la strada Policara, la via che collega il comune mottese a Sigonella.

Una donna di cittadinanza Americana alla guida dell’auto, per cause in fase di accertamento, è finita capottata su un fianco dopo aver abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica che costeggia la strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per i soccorsi e mettere in sicurezza il veicolo, un ambulanza che ha soccorso e trasportato la donna, secondo le info non in modo grave, in ospedale per le cure del caso, i Carabinieri e la Polizia americana

Per fortuna al momento dell incidente non sopraggiungeva nessun altro mezzo, evitando il peggio.