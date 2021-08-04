95047

MOTTA SANT’ANASTASIA. LE FIAMME MINACCIANO ABITAZIONI

04 agosto 2021 16:26
MOTTA SANT’ANASTASIA. LE FIAMME MINACCIANO ABITAZIONI -
Un vasto incendio è divampato nella tarda mattina di oggi, 04 Agosto 2021 nei pressi del Viale della Regione  nel territorio di Motta Sant'Anastasia.

A bruciare un campo ma sono interessate dalle fiamme anche alcune abitazioni, pericolosamente lambite dalle lingue di fuoco.

Dall'area andata in fiamme si è alzata un'alta colonna di fumo grigio, ben visibile anche a molta distanza

Sul posto oltre alle autobotti dei pompieri sta operando un elicottero della marina militare sul posto  presenti i Carabinieri e in via precauzionale della ambulanze.

Seguono aggiornamenti.

 

