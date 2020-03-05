95047

MOTTA SANT’ANASTASIA, PRESO UN ALTRO RAZZIATORE DI AGRUMI: REFURTIVA DEVOLUTA ALLA CARITAS

A cura di Redazione Redazione
05 marzo 2020 12:07
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno denunciato un catanese di 55 anni, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

Senza soluzione di continuità l’attività preventiva e repressiva dell’Arma in tutta la provincia etnea finalizzata al contrasto del fenomeno dei furti di prodotti agrumicoli.

La scorsa notte è stato l’equipaggio di una gazzella ad intercettare e bloccare l’uomo, sorpreso alla guida di una Fiat 600 con all'interno 7 sacchi in plastica, contenenti complessivamente 300 Kg di arance appena rubate da un agrumeto ubicato in prossimità dello svincolo autostradale dell’A19 di Motta Sant' Anastasia (CT).

L’autovettura è stata sequestrata, mentre le arance sono state donate alla Caritas Vicariale di Paternò.

