MOTTA SANT’ANASTASIA, PRODUTTORE DI CANNABIS SI AGGIORNAVA TRAMITE RIVISTE SPECIALIZZATE, ARRESTATO 25ENNE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato nella flagranza un 25enne di Motta Sant’Anastasia, poiché ritenuto responsabile di produzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione del giovane dove, previa perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati:

circa 80 grammi di marijuana,

2 piante di canapa indiana, un barattolo contenente dei semi della medesima sostanze stupefacente,

3 bilancini di precisione, diversi prodotti fertilizzanti, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare la droga da porre in vendita.

Nella circostanza, i carabinieri hanno trovato all’interno di una delle camere dell’immobile una rivista, con in copertina il titolo “Sweet Seeds”, elencante tutte le tipologie di marijuana in commercio, con specifico riferimento a costo, principio attivo, metodo di coltivazione e caratteristiche organolettiche.