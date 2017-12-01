Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato il 37enne romeno Pavel THEODOR, residente a Roma ma domiciliato a Catania, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso lo sc...

Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato il 37enne romeno Pavel THEODOR, residente a Roma ma domiciliato a Catania, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso lo scorso settembre dall’A.G. del paese d’origine.

MOTTA SANT’ANASTASIA: RICERCATO CATTURATO IN UN PUB

I militari di pattuglia, durante un controllo di routine svolto all’interno di un Pub di Contrada Fontanazza, hanno identificato il romeno che in banca dati è risultato destinatario del provvedimento restrittivo, relativo alla condanna ad anni 2 e mesi 6 di reclusione comminatagli dai giudici poiché riconosciuto colpevole di truffa, reato commesso in patria nel 2007.L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.