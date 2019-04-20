MOTTA SANT'ANASTASIA: SCONTRO TRA DUE AUTO NELLA NOTTE, 3 FERITI

Terribile scontro questa notte in territorio di Motta Sant'Anastasia.Due auto si sono scontrate, sulla Strada Provinciale 13 con l'incrocio di Via Andrea Caponnetto nei pressi del cimitero di Motta Sa...

Terribile scontro questa notte in territorio di Motta Sant'Anastasia.

Due auto si sono scontrate, sulla Strada Provinciale 13 con l'incrocio di Via Andrea Caponnetto nei pressi del cimitero di Motta Sant'Anastasia.

Nel violento impatto 3 persone hanno riportato traumi e ferite e sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118.

Non si conoscono ancora la gravità delle lesioni riportate

Sul posto, insieme al personale medico, anche i carabinieri, al lavoro per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.