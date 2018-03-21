MOTTA SANT'ANASTASIA: Sorpreso dai CC mentre ruba del materiale di rame ed alluminio in una ditta, arrestato

MOTTA SANT'ANASTASIA: Sorpreso dai CC mentre ruba del mate

I Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato nella flagranza VINCIGUERRA Salvatore, 43enne catanese, per furto aggravato.

Ieri mattina, una pattuglia, durante un servizio finalizzato a contrastare reati contro il patrimonio in genere, ha sorpreso l’uomo all’interno di una ditta in via Verdi mentre asportava delle attrezzature e materiali vari di rame e alluminio, per un peso complessivo di oltre 150 kg, dopo aver divelto il lucchetto del portone principale all’ingresso.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.