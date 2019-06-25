95047

MOTTA SANT’ANASTASIA: SVENTATA DAI CARABINIERI DI PATERNO' “SPACCATA” IN PIAZZA UMBERTO

Tentato furto con spaccata la scorsa notte in una tabaccheria di piazza Umberto I.Al momento dell’assalto da parte di due o più malviventi, che con l’utilizzo di un’autovettura hanno tentato di sfonda...

25 giugno 2019 13:48
MOTTA SANT’ANASTASIA: SVENTATA DAI CARABINIERI DI PATERNO' “SPACCATA” IN PIAZZA UMBERTO -
Tentato furto con spaccata la scorsa notte in una tabaccheria di piazza Umberto I.

Al momento dell’assalto da parte di due o più malviventi, che con l’utilizzo di un’autovettura hanno tentato di sfondare la porta a vetrata dell’esercizio commerciale, il proprietario, richiamato dal frastuono creato dall’impatto, ha chiesto aiuto al 112.

Nel giro di pochi secondi, a sirene spiegate, una gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Paternò, impegnata nel controllo del territorio, è giunta sul posto mettendo in fuga i ladri e scongiurando il furto.

Sono in corso degli approfondimenti investigativi volti alla identificazione degli autori del reato.

