MOTTA SANT’ANASTASIA: SVENTATA DAI CARABINIERI DI PATERNO' “SPACCATA” IN PIAZZA UMBERTO
Tentato furto con spaccata la scorsa notte in una tabaccheria di piazza Umberto I.
Al momento dell’assalto da parte di due o più malviventi, che con l’utilizzo di un’autovettura hanno tentato di sfondare la porta a vetrata dell’esercizio commerciale, il proprietario, richiamato dal frastuono creato dall’impatto, ha chiesto aiuto al 112.
Nel giro di pochi secondi, a sirene spiegate, una gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Paternò, impegnata nel controllo del territorio, è giunta sul posto mettendo in fuga i ladri e scongiurando il furto.
Sono in corso degli approfondimenti investigativi volti alla identificazione degli autori del reato.