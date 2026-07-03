Motta Sant'Anastasia, tamponamento tra tre veicoli sull'A19 in direzione Catania

Tamponamento tra tre veicoli sull'A19 Palermo-Catania: rallentamenti in direzione Catania

Un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli si è verificato lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, al chilometro 185, in direzione Catania, nel territorio di Motta Sant'Anastasia.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per gestire l'emergenza e consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento non sono disponibili informazioni sull'eventuale presenza di feriti.

Si raccomanda agli automobilisti in transito di prestare la massima attenzione e di tenersi aggiornati sull'evoluzione della viabilità.

Anas ricorda inoltre l'importanza della sicurezza stradale con il messaggio: "Quando sei alla guida tutto può aspettare! Guida e Basta!".