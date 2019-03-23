MOTTA SANT'ANASTASIA:TENTANO FUGA DAL BALCONE SUBITO DOPO FURTO IN CASA, ARRESTATI

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza i catanesi Michael CACIA di anni 19 e Domenico SAIA di anni 21, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.Grazie al senso civico di un c...

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza i catanesi Michael CACIA di anni 19 e Domenico SAIA di anni 21, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Grazie al senso civico di un cittadino, che ha chiamato il 112, la pattuglia dell’Arma è potuta intervenire nell’immediato in via Firenze 52, dove i militari hanno sorpreso e bloccato i due ladri nel balcone di una abitazione mentre tentavano di fuggire con la refurtiva razziata poco prima in quella casa.

Gli oggetti preziosi rubati sono stati restituiti al proprietario dell’immobile, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.