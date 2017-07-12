95047

MOTTA SANT'ANASTASTIA: MAGAZZINO DISTRUTTO DALLE FIAMME - FOTO E VIDEO

Un Magazzino è andato distrutto dalle fiamme questo pomeriggio in contrada Tirití tra il comune di Motta e Misterbianco, per cause da accertare.https://youtu.be/xzGnFoB9Z-MComplicate le operazioni di...

12 luglio 2017 19:58
Un Magazzino è andato distrutto dalle fiamme questo pomeriggio in contrada Tirití tra il comune di Motta e Misterbianco, per cause da accertare.

https://youtu.be/xzGnFoB9Z-M

Complicate le operazioni di spegnimento a causa del materiale infiammabile presente all'interno.

Sul posto presenti i Vigili del Fuoco, e la protezione civile di Misterbianco, Biancavilla ed Adrano.

 

 

 

