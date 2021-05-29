MOTTARONE, DAI VIGILI DEL FUOCO UN DONO A EITAN: UN ELMETTO CON IL SUO NOME

Il dramma della funivia a Stresa ha colpito tutti, Vigili del fuoco per primi, segnati da un intervento di soccorso duro dal punto di vista operativo e tremendo sotto quello emotivo.Fin da domenica il...

Fin da domenica il pensiero è rivolto al piccolo Eitan, unico sopravvissuto, con la speranza che il piccolo possa riprendersi in fretta. A cinque giorni dall’incidente sul Mottarone, oggi una squadra di Vigili del fuoco del comando di Verbania intervenuta domenica si è recata nell’ospedale Regina Margherita di Torino dove il piccolo è ricoverato, portandogli un segno del loro affetto, un elmo con scritto il suo nome: Eitan.

Il dono è stato consegnato al bambino dal personale sanitario dell’ospedale piemontese.