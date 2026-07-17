Movida nel Catanese, 23enne di Belpasso fermato con un coltello: scatta la denuncia

on l’arrivo della stagione estiva e il conseguente incremento delle presenze nei centri costieri e nelle località maggiormente frequentate, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio nell’ambito del piano predisposto per garantire un’estate sicura a cittadini e turisti. L’obiettivo è assicurare una presenza costante e capillare dell’Arma nei luoghi di aggregazione, prevenire fenomeni di illegalità diffusa e innalzare i livelli di sicurezza attraverso controlli mirati e una vigilanza continua.

In tale contesto si inserisce il servizio coordinato svolto dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Giarre, unitamente ai Carabinieri delle Stazioni di Riposto e Mascali, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi, che ha interessato le aree ritenute maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza urbana e della movida estiva.

Nel corso dell’attività, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato in stato di libertà un 23enne residente a Belpasso, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello pieghevole con lama di 7 centimetri, che ovviamente è stato sottoposto a sequestro, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’azione di controllo ha inoltre consentito di segnalare alla Prefettura di Catania 2 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di droga destinate all’uso esclusivamente personale.

Il bilancio del servizio evidenzia l’intensità dell’attività svolta: 35 autovetture controllate, 82 persone identificate, due perquisizioni eseguite e il sequestro di 1 grammo di cocaina e 5 grammi di marijuana.

I servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, con pattugliamenti, posti di controllo e verifiche mirate, per consentire a residenti e visitatori di vivere l’estate in un contesto di maggiore sicurezza e serenità.