MOVIDA SELVAGGIA A BIANCAVILLA: MULTE PER 19MILA EURO

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia, lo scorso fine settimana sono stati impegnati in un servizio volto al controllo della “movida”...

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia, lo scorso fine settimana sono stati impegnati in un servizio volto al controllo della “movida” notturna nelle aree di aggregazione dei giovani quali piazza Annunziata e piazza Collegiata, oltre che nelle aree urbane periferiche.

In tale ambito, all’esito dei numerosi controlli effettuati nel centro e che hanno riguardato principalmente i giovani presenti in strada, è scattata la segnalazione alla prefettura, quali assuntori, per 8 giovani perché trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, crack e marijuana.

I militari hanno opportunamente dislocato diversi posti di controllo con l’impiego di pattuglie dinamiche che hanno consentito di identificare oltre 80 persone e sottoporre a verifica 60 veicoli.

I controlli alla circolazione stradale per accertare il rispetto delle norme del codice della strada hanno consentito ai militari di elevare 19 contestazioni amministrative (guida sotto l’effetto dell’alcol, mancata copertura assicurativa e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza) per un ammontare complessivo di quasi 19.000 euro, con contestuale sequestro e fermo amministrativo per due veicoli e ritiro dei documenti di guida per due automobilisti.