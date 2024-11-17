MUCCA A SPASSO NEI PRESSI DELLA ROTONDA DI VALCORRENTE: STUPORE TRA I PASSANTI (LE FOTO)

Una scena decisamente insolita ha catturato l’attenzione dei passanti nel pomeriggio di oggi , 17 novembre 2024 nei pressi della rotonda di Valcorrente, non lontano dal noto centro commerciale della z...

Una scena decisamente insolita ha catturato l’attenzione dei passanti nel pomeriggio di oggi , 17 novembre 2024 nei pressi della rotonda di Valcorrente, non lontano dal noto centro commerciale della zona.

Una mucca, apparentemente tranquilla e disorientata, è stata avvistata mentre si aggirava lungo la strada, creando una situazione inaspettata.

La presenza dell’animale ha suscitato reazioni contrastanti tra i presenti: incredulità e divertimento hanno prevalso mentre alcuni non hanno esitato a immortalare il curioso momento con i loro smartphone.

Al momento non è chiaro da dove provenga l’animale né come sia finito a percorrere la strada in mezzo alle auto. Non si segnalano problemi di traffico o incidenti legati all’episodio, ma l’accaduto ha senza dubbio lasciato il segno nella routine quotidiana della zona.

Le autorità locali sono state avvisate e, secondo alcune testimonianze, si sono attivate per recuperare l’animale e metterlo in sicurezza. Una vicenda curiosa che ha portato un momento di ilarità e stupore nella tranquilla giornata dei passanti.