MUCCA INTRAPPOLATA IN UN FOSSATO DI SABBIA A PATERNÒ: CERCAVA ACQUA PER DISSETARSI
Una disavventura insolita ha avuto luogo venerdì a Paternò, dove una mucca è rimasta intrappolata in un fossato di sabbia.L'animale, probabilmente in cerca di acqua per dissetarsi, si è ritrovato in u...
Una disavventura insolita ha avuto luogo venerdì a Paternò, dove una mucca è rimasta intrappolata in un fossato di sabbia.
L'animale, probabilmente in cerca di acqua per dissetarsi, si è ritrovato in un pantano senza riuscire più a liberarsi.
Il drammatico evento ha attirato l'attenzione di alcuni agricoltori locali che, notata la mucca in difficoltà, sono subito intervenuti. Dopo diverse ore di intenso lavoro, sono finalmente riusciti a estrarre l'animale dal fossato.
Fortunatamente, la mucca non ha riportato gravi conseguenze dall'incidente.
Era visibilmente provata dalla fatica ma complessivamente in buone condizioni.
L'intervento degli agricoltori ha dimostrato ancora una volta la solidarietà e il pronto soccorso della comunità rurale di Paternò, capace di rispondere tempestivamente a situazioni di emergenza.