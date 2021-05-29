MUGELLO, L'INCIDENTE: DUPASQUIER IN CONDIZIONI GRAVI. HA UN POLITRAUMA GRAVE

Jason Dupasquier è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Careggi di Firenze dopo il terribile incidente di cui è stato protagonista nel corso delle qualifiche ufficiali del motomondiale di Moto3...

Secondo il primo bollettino Dupasquier avrebbe riportato più traumi, dalla testa al busto. Proprio alla fine della sessione di qualifiche il pilota svizzero ha perso il controllo della sua moto dopo una curva (l'Arrabbiata 2), sbalzato in pista è stato travolto da altri due mezzi, guidati dal giapponese Ayumu Sasaki e dallo spagnolo Jeremy Alcoba, che lo hanno colpito alla testa e alle gambe.

Dupasquier è stato sottoposto a tac total body per verificare quale sia la zona più critica su cui intervenire, ma al momento si è deciso di non operare per non rischiare di peggiorare la situazione all'interno di un quadro generale ancora non stabile. Il paziente ha riportato un trauma cranico, definito "importante", oltre a uno toracico e addominale. Viene ovviamente tenuto in osservazione strettissima dai clinici del Trauma center di Careggi, e le prossime ore saranno decisive per capire come procedere.