MULETTO SI 'IMPENNA' NELLO SVINCOLO DI PATERNÒ

Nel pomeriggio di oggi, 05 Marzo 2024, un incidente insolito si è verificato nei pressi dello svincolo di Paternò, lasciando molti automobilisti increduli di fronte alla scena bizzarra.

Un muletto di grandi dimensioni è stato trovato "impennato", con due gomme sollevate in aria, bloccando il flusso del traffico lungo la strada.

Le cause di questo evento straordinario non sono ancora state determinate,, tuttavia, ciò che è certo è che l'incidente ha causato significativi disagi per coloro che stavano percorrendo il tratto stradale.

Con il muletto immobilizzato al centro della carreggiata, il traffico è stato inevitabilmente rallentato, causando ritardi e frustrazione per gli automobilisti.

Fortunatamente, dopo un paio di ore di intervento da parte delle autorità competenti, la situazione è stata risolta e il muletto è stato rimosso dalla strada, consentendo al traffico di riprendere la sua normale circolazione.