MULTE A CAPO D’ORLANDO PER STENDINI E MOTORINI SUI MARCIAPIEDI

Tempi duri per chi parcheggia il motorino o l’auto sul marciapiede o per chi lascia lo stendino con i panni stesi fuori casa a Capo D'Orlando.

E’ stata eseguita nella giornata di oggi un’operazione della Polizia Locale nel Largo Vittorio Pisani, una parallela con vicolo cieco del Lungomare Andrea Doria, con verbalizzazione e rimozione veicoli sul marciapiede e verbalizzazione in violazione “Ordinanza Decoro urbano” per stendini di biancheria di panni sul marciapiede da turisti dell’hinterland dei Nebrodi.

L’operazione è eseguita ad opera del Commissario Settimo Gugliotta e dagli ispettori Campisi e Leonino insieme all’Assistente Paparone e all’agente Orifici.

Lo stesso corpo di Polizia Municipale informa che altre operazioni verranno eseguiti sul territorio per garantire il rispetto delle regole soprattutto tra i turisti che affittano case vacanze per il periodo estivo in centro a Capo d’Orlando.