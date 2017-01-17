Multe e sequestri nei locali in piazza Palestro e via della Concordia

Ieri, personale del Commissariato “San Cristoforo” unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, della Polizia Locale, della Guardia di Finanza e ai medici veterinari del...

Ieri, personale del Commissariato “San Cristoforo” unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, della Polizia Locale, della Guardia di Finanza e ai medici veterinari dell’A.S.P. in attuazione del piano di controllo denominato “Modello Trinacria” effettuava diversi posti di controllo su strada e su esercizi commerciali.

In particolare, venivano presidiate piazza Palestro e via della Concordia. In quest’ultima popolosa arteria stradale venivano controllati due punti vendita di prodotti ittici e di frutta e verdura. Nel primo caso, venivano posti sotto sequestro 33,5 chili di c.d. frutti di mare in cattivo stato di conservazione di cui non era possibile risalire alla provenienza e alla conseguente filiera di distribuzione, merce inviata alla distruzione, mentre nel secondo caso venivano sequestrati un quintale circa di prodotti della terra tra cui arance e ortaggi vari. Ai titolari delle predette attività commerciali venivano irrorate sanzioni amministrative per un totale di euro 3.714 per mancata autorizzazione al commercio e per svolgimento di attività di commercio di generi alimentari senza avere i requisiti professionali richiesti dalla legge