95047

Munizioni e revolver detenuto illegalmente: 38enne ai domiciliari

Intervento dei militari

A cura di Anthony Distefano
11 febbraio 2015 07:46
Munizioni e revolver detenuto illegalmente: 38enne ai domiciliari -
Paternò
Cronaca
Condividi

95047.it I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, hanno fatto irruzione nell'abitazione del 38enne pregiudicato paternese Luigi Maccarrone, rinvenendo e sequestrando: 1 revolver calibro 45, clandestino, e più di 1000 munizioni di diverso calibro, detenute illegalmente.

L'arrestato è stato relegato ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047