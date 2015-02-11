Munizioni e revolver detenuto illegalmente: 38enne ai domiciliari

Intervento dei militari

95047.it I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, hanno fatto irruzione nell'abitazione del 38enne pregiudicato paternese Luigi Maccarrone, rinvenendo e sequestrando: 1 revolver calibro 45, clandestino, e più di 1000 munizioni di diverso calibro, detenute illegalmente.

L'arrestato è stato relegato ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.