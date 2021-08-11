MUORE 20ENNE DI BELPASSO IN UN INCIDENTE STRADALE NELLA NOTTE A FIUMEFREDDO

È accaduto questa notte intorno all’una sulla strada provinciale 71 che collega Fiumefreddo con Marina di Cottone, in provincia di Catania.La vittima è un ragazzo di 20 anni, Roberto Puglisi, di Belpa...

È accaduto questa notte intorno all’una sulla strada provinciale 71 che collega Fiumefreddo con Marina di Cottone, in provincia di Catania.

La vittima è un ragazzo di 20 anni, Roberto Puglisi, di Belpasso, che era alla guida dell’auto.

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo, i due giovani viaggiavano su una Fiat Grande Punto, quando, per cause in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro il muro che delimita la strada.

Nel terribile impatto Roberto Puglisi è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 24enne di Camporotondo Etneo è rimasto gravemente ferito, ed è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto oltre ale ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i due giovani dalle lamiere, sono arrivati carabinieri della stazione locale che hanno eseguito i rilievi.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi del caso

Sull’accaduto indaga la Procura etnea.

