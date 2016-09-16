Muore a soli 18 mesi dopo il vaccino anti-meningite

La Procura di Caltagirone ha aperto un'inchiesta sull'accaduto

95047.it AGGIORNAMENTO. "Il vaccino era stato somministrato tre giorni fa e da quello che mi risulta in perfetto stato di conservazione. Saranno gli accertamenti autoptici a stabilire se effettivamente ci possa essere un nesso causale tra la morte del piccolo e la vaccinazione". Lo ha detto all'ANSA il procuratore della Repubblica di Caltagirone Giuseppe Verzera in merito alla morte avvenuta a Palagonia del bimbo di 18 mesi al quale tre giorni fa era stato somministrato il vaccino antimeningococco del tipo C contro la meningite.

Un bimbo di 18 mesi al quale tre giorni fa era stato somministrato il vaccino antimeningococco del tipo C -contro la meningite - è morto la notte scorsa in un'abitazione di Palagonia. La Procura della Repubblica di Caltagirone ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause del decesso. Il sostituto procuratore Fabio Salvatore Platania ha disposto l'autopsia. Indagano i carabinieri del Nas di Catania, che dovranno accertare se la causa della morte del bimbo sia è attribuibile al vaccino oppure se il decesso sia stato dovuto ad un'altra causa.