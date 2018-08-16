MUSICA: E' MORTA ARETHA FRANKLIN

E' morta a Detroit, all'età di 76 anni Aretha Franklin. La Queen of Soul, come era stata soprannominata, è deceduta dopo una lunga malattia. Lo ha annunciato - riferisce l'Associated Press - la sua po...

A cura di Redazione 16 agosto 2018 16:24

